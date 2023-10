Un pizzico di dispiacere per mister Pizzulli dopo il pareggio tra Martina e Fidelis Andria nella gara del Tursi: “C’è rammarico per l’azione di Mancini e di Palermo, ma anche per altre situazioni che si sarebbero potute creare. Anche la Fidelis Andria ha creato delle occasioni, nel secondo tempo è stata una partita a senso unico: credo che ai punti avremmo meritato la vittoria. Ci eravamo preparati a una partita di sofferenza nella prima mezzora, abbiamo avuto anche con Maffei una clamorosa occasione. Faccio comunque un applauso ai ragazzi, tutto ciò che abbiamo preparato è stato messo in atto. Abbiamo giocato contro una squadra dura da affrontare, dando un segnale forte. Siamo stati i primi a mettere l’Andria all’angolo nella ripresa, sono contento per la prestazione. Mi dispiace ancora per i punti persi domenica scorsa ma dobbiamo continuare a lavorare. Accettiamo questo risultato positivo, continuiamo così e domenica affronteremo una squadra difficile contro la Palmese“.

