Cerignola, altro pareggio: con il Benevento è 0-0

CERIGNOLA – Reti bianche al “Monterisi” tra Cerignola e Benevento. I gialloblù riscuotono il sesto pareggio in sette gare, terzo 0-0 di fila che consente comunque alla squadra di Tisci di prendersi gli applausi del pubblico. La cronaca registra un Benevento immediatamente pericoloso, Ciano calcia dal limite dell’area trovando i pugni di Krapikas. L’Audace risponde all’8’, imbucata di Russo per Malcore che in un batti e ribatti non riesce a superare Paleari, libera la difesa campana. Andreoletti perde Pinato, Tisci perde invece Sainz-Maza, entrano Agazzi e Ghisolfi. Al 29’ Malcore lascia scorrere per Ruggiero che da ottima posizione conclude senza impensierire Paleari. Grande chance per il Benevento al 36’: Ciano crossa sulla testa di Simonetti che non riesce ad angolare l’impatto, Krapikas è attento e salva il risultato. Altro brivido per gli ofantini, al 44’ Agazzi inventa una parabola a giro che sfiora l’incrocio dei pali. La ripresa vede un Cerignola molto più arrembante, al 48’ Sosa cicca un pallone proveniente dalla destra, Ruggiero fa partire il sinistro sollecitando l’intervento del portiere campano. Al 66’ il centrocampista cerca ancora la porta su sponda di Ghisolfi. 72’, ripartenza pericolosissima del Cerignola: D’Ausilio serve Malcore che si accentra ma conferma di non essere in giornata calciando lontano dai pali. L’occasione più ghiotta della partita giunge al 79’, scatto di D’Ausilio che brucia l’avversario, corre verso la porta ma si fa ipnotizzare da Paleari. All’82’ Martinelli crossa per il neoentrato Leonetti che impatta male di testa e spreca un’altra preziosa possibilità. Un minuto dopo Capomaggio calcia dai venti metri, Paleari non trattiene e la difesa libera in qualche modo. I gialloblù danno l’anima nel finale ma la gara non si sblocca, al “Monterisi” arriva il quarto segno X consecutivo. Fermata, però, la corsa del Benevento.

IL TABELLINO

Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas; Russo (36’st. Rizzo), Martinelli, Ligi, Tentardini; Sainz-Maza (29’pt. Ghisolfi), Capomaggio, Ruggiero (21’st. Tascone); Sosa (21’st. D’Ausilio), D’Andrea (36’st. Leonetti); Malcore. All. Tisci.

Benevento (3-4-2-1): Paleari; El Kaouakibi, Berra, Pastina; Karic, Talia (30’st. Bolsius), Pinato (6’pt. Agazzi), Simonetti; Ciano (9’st. Improta), Tello (30’st. Benedetti); Ferrante. All. Andreoletti.

Arbitro: Scatena di Avezzano.

Note: ammoniti: Malcore (C), Pastina (B), Ligi (C).

Angoli: 7-3.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp