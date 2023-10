Al termine della partita tra Martina e Fidelis Andria, mister Farina ha analizzato il pareggio maturato al Tursi: “Abbiamo avuto un buon inizio di partita, potevamo passare in vantaggio con due azioni. C’è stata la situazione dopo un minuto con l’atterramento di Sasanelli, il ragazzo era lanciato a rete: quella circostanza ci ha turbato un attimo. Abbiamo disputato 7 partite ufficiali con diverse situazioni di rigore ma mai nessun penalty concesso in nostro favore. Potevamo passare in vantaggio, così come loro, ma entrambe le squadre hanno da recriminare perchè probabilmente avrebbero meritato la vittoria”.

