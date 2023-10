Mister Tomei in casa Monopoli commenta così il pareggio rimediato contro il Foggia: “I fischi sono solo di persone che non vogliono bene al Monopoli. E per fortuna queste sono poche. Alla squadra in questo momento manca solo il risultato. E il 2-0 annullato a Santaniello in realtà era regolare. Spesso il Foggia non è uscito dalla propria metà campo. La squadra secondo me andrebbe solo incitata. Oggi c’è stata l’ennesima prestazione. Continuiamo a fare il nostro percorso”.

Sulla tenuta difensiva da migliorare: “Stiamo lavorando anche qui, effettivamente gli errori ci sono. Dobbiamo migliorare su situazioni che sono anche abbastanza gestibili. Siamo una squadra dura. Lavoriamo a testa bassa. Minutaggio? Contano prima

