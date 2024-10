Monopoli-Crotone 1-1: Di Pasquale e Angileri di testa

Prima la testa di Di Pasquale, poi quella di Angileri: sono i difensori i mattatori della nona giornata di campionato del Monopoli e del Crotone, che impattano al Veneziani dopo un match abbastanza bloccato nel primo tempo e molto divertente nella ripresa.

L’allenatore dei biancoverdi Colombo preferisce Yeboah a Bruschi, dall’altra parte non c’è Mattia Vitale sulla trequarti, al suo posto Oviszach. Fuori anche Tumminello a cui viene preferito Silva.

La cronaca del primo tempo è scarna: minuto 24: traversone da sinistra, colpo di testa di Vazquez bloccato a terra da D’Alterio. Poche emozioni fino alla fine del primo tempo con Pace che prova ancora la coordinazione dal limite senza impensierire il portiere degli ospiti.

Di tutto altro tenore la ripresa: in due minuti il Crotone si fa pericoloso due volte e passa: sugli sviluppi di un corner Di Pasquale fa sponda per Gomez, vola Vitale in angolo. Il portiere del Monopoli non è altrettanto brillante subito dopo quando esce male su cross di Oviszach e permette a Di Pasquale di depositare indisturbato in rete. Il vantaggio dura pochissimo: Angileri sceglie perfettamente il tempo sull’angolo di Scipioni e batte D’Alterio.

Doppio Grandolfo tra il 25’ e il 28’: l’attaccante barese prima di piedi, poi con una girata per poco non porta in vantaggio i biancoverdi. L’ingresso di Falzerano porta ancora più brio alla squadra di Colombo che tiene il pallino del gioco e con Yeboah prova a impensierire D’Alterio. Finisce 1-1 dopo 4’ di recupero. Per il Monopoli secondo risultato utile di fila e quota 17 in classifica, il Crotone sale a 8 e non si tira fuori dai bassifondi.

MONOPOLI – CROTONE 1-1

Reti: 62’ Di Pasquale(C), 66’ Angileri(M).



MONOPOLI (3-5-2): Vitale S.; Viteritti, Angileri (67’ Falzerano), Cristallo; Valenti, Bulevardi, Battocchio (87’ Yabre), Scipioni, Pace; Bruschi (57’ Yeboah), Vazquez (57’ Grandolfo). Panchina: Garofani, Sibilano; De Sena, Capozzi, Virgilio, Cascella, De Vietro, Cellamare, De Palo. All. Colombo.



CROTONE (4-2-3-1): D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron (87’ Groppelli); Gallo, Schirò; Spina (70’ Stronati), Silva, Oviszach (75’ Vitale M.); Gomez (87’ Tumminello). Panchina: Martino, Cucinotta; Armini, Cantisani, Rojas, Aprea, Akpa Akpro, Rispoli, Kostadinov, Chiarella. All. Longo.

Arbitro: Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido. Assistenti: Mario Pinna della sezione di Oristano e Leonardo Tesi della sezione di Padova. Quarto ufficiale: Gabriele Totaro della sezione di Lecce.



Ammoniti: Vasquez, Pace (M); Cargnelutti, Silva, Schirò, Guerini, Di Pasquale (C).



Note: Recupero 3’ p.t., 4’ s.t.; angoli 4-1. Divisa biancoverde per il Monopoli, bianca per il Crotone. Spettatori 2771 di cui 2002 abbonati e 31 ospiti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author