Monopoli, Colombo: “Dobbiamo migliorare nei primi tempi”

L’allenatore del Monopoli Alberto Colombo è soddisfatto a metà del pareggio conquistato dai suoi contro il Crotone: “La partita è stata diversa tra il primo e secondo tempo, e questo è un punto di rammarico da parte nostra – ha dichiarato ai nostri microfoni l’allenatore della formazione biancoverde – Le partite si possono anche perdere ma come dicevo ai ragazzi dobbiamo imparare a giocare la partita dall’inizio. Non è una questione di strategia, non è una volontà dei giocatori ma un aspetto sotto il punto di vista mentale che dobbiamo sicuramente migliorare, nonostante le tante difficoltà. Questi giocatori si stanno dannando l’anima per giocare in posizioni che non sono abituali e soprattutto quando trovi difficoltà e vai sotto significa che hai carattere e c’è potenziale. Il rammarico è che non dobbiamo aspettare ogni volta che questo potenziale esca, che la cattiveria agonistica venga fuori solamente dopo aver preso gli schiaffi perché non sempre si riuscirà a rimediare a queste situazioni”.

