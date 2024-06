Avrebbe molestato una donna nella carrozza semivuota di un treno, palpeggiandola e masturbandosi, per poi eiaculare sul di lei. La vicenda trae origine dalla denuncia di una donna che, a bordo di un treno regionale, rientrando a casa dopo il lavoro, aveva subito molestie sessuali da parte di un uomo. Nei giorni scorsi gli agenti della Ferroviaria di Barletta hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere a carico di un cittadino straniero responsabile del reato di violenza sessuale. La polizia ha ricostruito la vicenda e raccolto diversi indizi a carico di uomo originario del Togo, irregolare sul territorio nazionale e già noto per reati analoghi. Il giudice per le Indagini preliminari della Procura della Repubblica presso il tribunale di Trani, ha accolto le richieste del pm titolare delle indagini, ed ha emesso, in tempi rapidissimi, una misura cautelare immediatamente eseguita dai poliziotti che hanno rintracciato l’uomo a Trinitapoli. L’aggressione è stato condotto nel carcere di Lucera.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author