Francavilla Fontana: auto contro cancello, conducente in ospedale

Incidente a Francavilla Fontana, sulla via per Grottaglie, una sola auto conivolta. Il mezzo, per cause da accertare, è andato a sbattere contro un cancello, il conducente, classe ’98, è rimasto incastrato tra le lamiere accartocciate dell’utilitaria fino all’arrivo di una squadra dei vigili del fuoco che lo hanno estratto dall’abitacolo. Sul posto, per il primo soccorso, i sanitari del 118 che- in codice rosso- hanno condotto il malcapitato presso l’ospedale Perrino di Brindisi.

