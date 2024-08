Modena-Bari, out Maiello e due recuperi: i 24 convocati

Il Bari di mister Longo si prepara a far visita al Modena in occasione dell’anticipo alla 2a giornata Serie BKT ’24-’25 in programma all’ ‘Alberto Braglia’ a partire dalle ore 20:30 di venerdì 23 agosto.

Per la sfida ai gialloblù il tecnico biancorosso recupera Bellomo e Oliveri, ma dovrà fare a meno di Maiello a causa di un affaticamento muscolare patito nel match di sabato scorso. Sono dunque 24 i convocati biancorossi:

PORTIERI: 1.RADUNOVIC, 22.PISSARDO, 33.DE GIOSA

DIFENSORI: 3.MANTOVANI, 5.MATINO, 16.ASTROLOGO, 23.VICARI, 25.PUCINO, 31.RICCI, 55.OBARETIN

CENTROCAMPISTI: 4.MAITA, 7.OLIVERI, 8.BENALI, 26.LULIC, 27.FAVASULI, 80.FAGGI, 93.DORVAL

ATTACCANTI: 9.NOVAKOVICH, 10.BELLOMO, 11.SGARBI, 14.MORACHIOLI, 15.LASAGNA, 18.MANZARI, 20.SIBILLI

