Taranto, in arrivo altri due giovani: Vaughn e Speranza

Altre due operazioni in entrata per il Taranto. Si tratta di altri due ragazzi: Claudio Vaughn, esterno destro statunitense classe 2003 reduce da un’esperienza al Sestri Levante, e Matteo Speranza, mediano 2003 nella passata stagione tra Novara e Brindisi. Per Vaughn si tratta di un ritorno in Puglia dopo l’esperienza con la Virtus Francavilla nella stagione 2022/23. Entrambi dovrebbero essere ufficializzati nelle prossime ore ed essere a disposizione di Carmine Gautieri per la sfida di Giugliano, che sarà sulla falsa riga di quella di Benevento: Taranto giovane che cercherà di limitare i danni.

