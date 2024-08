Ufficiale, Antonio Ferrara lascia il Taranto: passa al Benevento

Il Taranto ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Antonio Ferrara al Benevento, club a cui si è legato fino al 2027. Il terzino classe 1999 conclude la sua lunga avventura in rossoblù dopo sei stagioni e 175 presenze: è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie C nel campionato 2020/21. “Il club desidera ringraziare Antonio Ferrara per la dedizione e l’impegno mostrati in tutti questi anni, augurandogli il meglio sia nella vita personale che nella sua futura carriera professionale”, si legge in una nota del club.

