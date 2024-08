Manfredonia, Cinque avverte i suoi: “Servirà migliorare”

Due reti al San Severo come viatico per l’esordio stagionale di domenica, quando il Manfredonia affronterà il Gravina sul neutro di Matera nel turno preliminare di Coppa Italia. Giacobbe nel primo tempo e Scaringella dal dischetto nel finale hanno mandato al tappeto la squadra giallogranata allenata da Paolo Augelli e pronta a disputare il Girone A di Promozione. Per i sipontini un precampionato di sole vittorie, resta però la consapevolezza di dover perfezionare ancora alcuni meccanismi. Nel servizio le parole del tecnico Franco Cinque ed il tributo della tifoseria sipontina a Paolo Augelli in memoria del gemello Rocco, ex attaccante biancazzurro scomparso prematuramente nel 2020.

