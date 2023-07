Meteo: Ondata di caldo, previsti 44 gradi a Foggia

Conto alla rovescia per la terza ondata di caldo dell’estate 2023, che fra domenica 15 e lunedì 16 si farà sentire con temperature eccezionali che promettono di battere i record registrati negli anni passati e che martedì 18 potrebbero raggiungere punte di 48 gradi nelle zone interne della Sardegna.

Previsti valori eccezionali per questo periodo anche a Foggia, che avrà 44 gradi come ad Agrigento e Oristano, 45 a Siracusa e 39-40 di Firenze. Previste temperature superiori alle medie stagionali anche ini molte città della Pianura Padana, come Bologna, Pavia, Padova, Mantova, e delle regioni adriatiche. La temperatura più alta in assoluto si prevede in Sardegna per martedì 18: 48 gradi diurni nelle zone interne meridionali.

Le temperature continueranno a salire fino a mercoledì 19 nel Centro-Sud, mentre al Nord si comincerà a perdere qualche grado. Previsto anche l’aumento delle temperature minime, con valori superiori ai 20-22 gradi e notti decisamente calde e afose. In aumento anche la temperatura dei mari, che in quelli meridionali ha già raggiunto 30 gradi.

Nel dettaglio

Sabato 15: a Nord in prevalenza soleggiato e caldo; al Centro sole e caldo; a Sud bel tempo e caldo.

Domenica 16: Nord ampiamente soleggiato, temperature in aumento; al Centro sole e caldo intenso fino a 38 gradi; a Sud caldo intenso.

Lunedì 17: a Nord caldo intenso e sole; al Centro caldissimo con 41 gradi a Roma; a Sud sole e caldo forte.

