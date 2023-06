Mese Mariano a Barletta, il rientro della Madonna dello Sterpeto

BARLETTA – Si è concluso con la processione di rientro del venerdì mattina il Mese Mariano di Barletta. L’icona della Madonna dello Sterpeto, che per tutto il mese di maggio ha stazionato presso la Basilica di Santa Maria Maggiore, è tornata presso il Santuario di via Trani con il consueto accompagnamento all’alba del 2 giugno.

In migliaia, come da tradizione, hanno seguito il percorso dell’icona fin dall’uscita dalla Cattedrale. Il momento più sentito della mattinata è stato quello della benedizione in piazza 13 febbraio, prima dell’imbocco di via Trani. La chiamata a raccolta dei fedeli, tra preghiere e messaggi alla Madonna dello Sterpeto, ha rappresentato una parte cruciale della cerimonia. Al termine di questa fase, l’icona è stata consegnata ai padri giuseppini, a cui è stato affidato il trasporto presso il Santuario.

Partecipazione ancor più fitta degli altri anni, complice la pioggia che aveva invece condizionato l’arrivo della Madonna in Cattedrale ad inizio maggio. Il trasferimento dal Santuario a bordo di un furgoncino, per evitare che potesse danneggiarsi parte dell’icona, ha impedito ai devoti barlettani di accoglierla in maniera tradizionale. Un’affluenza decisamente alta ha caratterizzato il rientro di venerdì mattina. Il nuovo appuntamento è adesso per la festa patronale di luglio.

