LEUCA – Una grande forza interpretativa, unita all’originalità delle composizioni, senza però dimenticare il legame con la tradizione musicale salentina, che anzi viene celebrata e raccontata in un modo inedito con un ritmo che travolge e coinvolge. Rachele Andrioli, giovane cantante e percussionista, proprio grazie a queste qualità , con il suo album Leuca, ha vinto la 19esima edizione del Premio Nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana, prestigioso riconoscimento assegnato da una giuria composta da oltre cinquanta giornalisti specializzati e studiosi. Inoltre si è aggiudicata anche il Premio Giovani, riservato a musicisti under 35.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp