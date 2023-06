Monteroni: Oltre 1kg tra marijuana e cocaina, arrestato 40enne

Nell’ambito di mirati servizi di contrasto alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, un 40enne è stato arrestato in flagranza per detenzione di marijuana e cocaina.

La squadra mobile di Lecce ha eseguito una mirata perquisizione in una masseria alla periferia del comune di Monteroni. Con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza, gli specialisti antidroga della Questura leccese hanno setacciato tutti gli ambienti dell’immobile, rinvenendo occultati in diversi punti più buste di marijuana sigillate e pronte per la distribuzione, per un peso complessivo di circa 1,150 kg, oltre a circa un etto di cocaina, non ancora confezionata in dosi per la vendita.

Gli investigatori hanno inoltre scoperto, attigui all’abitazione e in uso al 40enne arrestato, due piccoli appezzamenti di terreno adibiti alla coltivazione della marijuana, con 270 piante di canapa, ben irrigate, ma ancora prive di infiorescenza, oltre a due ampi locali, predisposti con idoneo sistema di aerazione e illuminazione per la coltivazione indoor della marjiuana. Sequestrato anche materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente rinvenuta.

