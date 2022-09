Roma – “Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un Governo di Centrodestra.

Vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà. Non credete alle bugie che circolano”. Sono le uniche parole di Giorgia Meloni, dopo la sera del 25 settembre. La.partita si gioca con la Lega, sul viminale dopo che si era parlato di un presunto appoggio esterno da Matteo Salvini che smentisce categoricamente confermando invece in un video di essere al lavoro per il bene del paese. Ma dopo Tajani e Salvini anche Maurizio Lupi vedrà Giorgia Meloni. Daremo il nostro contributo come noi moderati. Intanto dalle file dell’opposizione pronte a dare battaglia in Parlamento interviene Giuseppe Conte e il Partito democratico, entrambi chiedono interventi ugenti per famiglie e imprese