Roma – L’ultima giornata di lavori per i 10 anni di Fratelli d’italia porta in piazza del popolo il presidnete del Consiglio, Giorgia Meloni. “Una scommessa vinta” dice la premier che porta con sé una grande responsabilità: Operare per il bene del paese. Poi lancia una frecciatina all’opposizione e a chi non credeva che questo partito ce la potesse fare. A poche centinaia di metri in piazza Santi Apostoli, il Pd fa sentire la sua voce contro una manovra iniqua e sbagliata soprattutto in tema si sanità e lotta all’evasione fiscale