Melissano (LE), esplode la festa con la “Sagra della Baguette”

Melissano (LE) – Una folla da concerto rock quella presente nell’area eventi di Melissano per la quinta Sagra della Baguette. Decine di migliaia di persone che hanno mangiato il tipico panino francese imbottito di ogni prelibatezza e poi tutti a ballare con la travolgente adrenalina del gruppo Nostalgia 90. Un successo che attesta la sagra della baguette tra gli eventi di punta non solo del Salento ma dell’intera Puglia e ora appuntamento alla sesta edizione con una novità, come ci racconta l’organizzatore Biagio Cortese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author