Nella notte dell’Infiorata di Patù, ecco come nasce

Patù (LE) – Non un semplice paese ma una grande famiglia che da mesi prepara in comunione d’intenti l’infiorata del 2 giugno. Nella notte che precede il grande giorno sono tutti riversati in via principe di Napoli a comporre i grandi mosaici con petali, farina, caffè e riso soffiato. Sono tutti piegati per realizzare in maniera meticolosa le grandi figure e chi non lo è aiuta portando pittule, dolcetti e l’indispensabile caffè; perché i lavori finiranno solo all’alba.

