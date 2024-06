Celebrazione dei Giochi della Gioventù, il Presidente Roberto Marti, presenzierà la cerimonia

Lunedì 3 alle 9.00, il Presidente della settima commissione Cultura del Senato Roberto Marti, presenzierà la cerimonia celebrativa della reintroduzione dei Giochi della Gioventù presso il campo sportivo di via Giammatteo a Lecce.

In riferimento alla Nota 644 del 23 Febbraio 2024, il Ministero ha avviato un Percorso didattico ludico-motorio sperimentale, in collaborazione con tutte le parti coinvolte, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di inclusione, integrazione sociale e contrasto alla discriminazione, nonché di diffondere stili di vita sani sin dalla scuola primaria. Il Comitato paritetico istituito per attuare il Protocollo di Intesa ha designato il 3 giugno 2024 come giornata finale di celebrazione delle iniziative avviate nelle scuole primarie durante l’anno scolastico in corso.

Questa data rappresenta un momento fondamentale per mettere in luce le attività realizzate e coinvolgere le scuole che hanno partecipato alla sperimentazione in manifestazioni ludico-sportive che esprimano il senso di quanto finora svolto nei rispettivi territori. Pertanto, il 3 giugno saranno organizzate iniziative regionali su tutto il territorio nazionale, preferibilmente nei capoluoghi di regione in collaborazione con i Coordinamenti Regionali di Educazione Fisica e Sportiva.

La manifestazione si svolgerà all’aperto secondo l’organizzazione e le attività previste dall’ Ufficio Scolastico Regionale e vede in programma anche un simbolico giro di campo dei bambini coinvolti nelle attività ludico-sportive.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts