Copertino, Dramma in campagna elettorale: muore candidato consigliere

Risveglio tragico per la comunità di Copertino: il candidato consigliere Roberto Nestola, 40 anni, in lista con il candidato sindaco Giuseppe Rosafio, è stato colto da un malore improvviso che gli è stato fatale. La notizia ha scosso la cittadina in piena campagna elettorale, lasciando un profondo sgomento.

Era questa mattina, intorno alle 9, quando Nestola si trovava in casa con la moglie. Improvvisamente ha accusato un malore e il 118 è stato chiamato d’urgenza. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, purtroppo non è stato possibile salvargli la vita. Oltre al suo impegno politico, Nestola lavorava anche per una cooperativa locale.

La notizia della sua morte improvvisa ha generato un profondo shock nella comunità di Copertino, coinvolgendo anche i più di 360 candidati che si stanno battendo per le elezioni amministrative. Le coalizioni politiche hanno espresso unanime cordoglio per la tragica perdita. Il candidato sindaco, Giuseppe Rosafio, ha deciso di sospendere momentaneamente la campagna elettorale e ha inviato un messaggio di condoglianze alla famiglia di Nestola.

“Caro Roberto, in questo momento non troviamo le parole per descrivere il dolore e lo sgomento che proviamo. Il tuo ricordo rimarrà sempre vivo tra noi, con la tua bontà, generosità d’animo e passione che ci hanno ispirato. Ci stringiamo con tutta la nostra forza intorno alla tua famiglia. Già ci manchi immensamente, caro Roberto.”

La comunità di Copertino è unita nel dolore per la perdita di un giovane candidato che aveva tanto da dare alla sua città. La sua prematura scomparsa rappresenta una grande perdita per tutti coloro che lo conoscevano e hanno avuto modo di apprezzarne le qualità umane e professionali.

In questo momento di lutto, la città si unisce nella solidarietà e nel sostegno alla famiglia di Roberto Nestola, cercando di trovare conforto reciproco nel ricordo di un uomo che ha lasciato un’impronta significativa nella comunità di Copertino.

