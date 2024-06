L’attore francese Philippe Leroy è morto nella serata di sabato, all’età di 93 anni, dopo una lunga malattia. Se ne va una leggenda del cinema, un autentico personaggio che ha superato i confini dello schermo. Leroy ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo con quasi 200 apparizioni tra film e sceneggiati. Dal suo esordio in “Il buco” di Jacques Becker nel 1960, fino ai recenti successi come il Vescovo nella fiction “Don Matteo”, accanto a Terence Hill, Leroy ha sempre saputo conquistare il pubblico. Il suo ultimo saluto sul grande schermo è stato con “La notte è piccola per noi” di Francesco Lazotti nel 2019.

