Matera, scuole: investimenti oltre 1,5 milioni di euro

Il Comune, guidato dal sindaco Domenico Bennardi, ha avviato un investimento di oltre 1,5 milioni di euro per affrontare le problematiche strutturali delle scuole cittadine. I fondi provengono dall’avanzo di amministrazione del 2023, a cui si aggiungeranno 1,2 milioni dall’avanzo del 2024.

Il sindaco, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Falcone, al dirigente Ignazio Oliveri e all’architetto comunale Gravela, ha visitato i cantieri delle scuole interessate dagli interventi. I lavori hanno riguardato la sostituzione di infissi, la riqualificazione di aule e fabbricati, e la realizzazione di servizi igienici per persone con disabilità, un’iniziativa mai attuata negli ultimi trent’anni.

Tra le scuole coinvolte ci sono la scuola di via dei Sanniti, la scuola Marconi, dove sono stati rifatti i sanitari femminili, e la scuola “Pascoli”, dove è stato realizzato un bagno per disabili. Alla scuola “Guerricchio Fortunato” si stanno ultimando nuovi bagni, mentre alla scuola media “Fermi” è prevista la sistemazione del tetto per risolvere infiltrazioni.

“Abbiamo già programmato ulteriori investimenti per 1,2 milioni di euro nel 2024″, ha annunciato Bennardi, sottolineando l’importanza di restituire sicurezza e decoro agli edifici scolastici.

Con l’inizio dell’anno scolastico, il sindaco ha augurato agli studenti un buon rientro, ribadendo l’impegno dell’amministrazione a garantire condizioni ottimali nelle scuole.

