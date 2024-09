Matera, Giunta Bennardi: si dimette l’assessore Gaudiano, nominata Ruggieri

MATERA – In seguito alle dimissioni dell’assessore Lucia Gaudiano, per ragioni strettamente personali, il sindaco Domenico Bennardi ha firmato oggi il decreto di nomina di Maria Angela Ruggieri. A quest’ultima in quota Psi andranno le deleghe alle Attività produttive, Scuola, Sassi, Politiche a sostegno del lavoro, del commercio, dell’agroalimentare, dell’artigianato, dell’agricoltura, dell’industria, dell’autoimprenditorialità; Politiche a sostegno del pane di Matera, dell’enologia materana e dell’olio di Matera; Sportello unico delle attività produttive; Politiche della scuola, dell’alternanza scuola-lavoro. Trentasette anni, Ruggieri si occupa di servizi al cliente per un’azienda del settore telecomunicazioni, risoluzione di contenziosi e revisione contrattualistica. Per esigenze professionali ha sviluppato capacità di ascolto e mediazione. Nel suo curriculum emerge la vocazione all’ascolto, per individuare più facilmente soluzioni e offrire contributi utili alla risoluzione di criticità. Bennardi dà il benvenuto e augura buon lavoro al nuovo assessore, ringraziando Lucia Gaudiano, “per efficienza tecnica e amministrativa -rimarca il primo cittadino- per l’impegno profuso con il Regolamento per l’arredo urbano, con il Piano del commercio, con l’Osservatorio dei Sassi; il progetto Matera città del Pane, le Comunità patrimoniali e il vincolo territoriale. Tutti progetti -conclude Bennardi- che auspico porti avanti il nuovo assessore ai Sassi, insieme a tutta la Giunta comunale, con il medesimo impegno e responsabilità”.

