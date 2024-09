Giuli si insedia al Ministero. Vertice di maggioranza sulla manovra

Roma- Primo giorno di scuola per Alessandro Giuli. Dopo un lungo incontro a palazzo Chigi con la Premier, Meloni il neo Ministro entra al dicastero. Ad attenderlo i primi dossier. Tra questi le già chiacchierate 18 nomine che avrebbe fatto il suo predecessore, Gennaro Sangiuliano poco prima di dimettersi che riguarederebbero la composizione della comisisone che assegna i fondi al cinema e per le quali le opposizioni chiedono già di riferire in Parlamento. Opposizioni concentrate anche sulla manovra finanziaria. La maggioranza ha fatto invece, il punto della situazione in un vertice al quale ha partecipato il ministro dell’economia Giorgetti che ha

illustrato ai leader la situazione dei conti pubblici in vista del piano strutturale di medio termine, introdotto dalla riforma delle regole del Patto di stabilitá e crescita che l’Italia dovrá presentare alla Commissione europea entro il 20 settembre prossimo

