Policoro, sanità verso rinascita: Giordano (Ugl), “Svolta storica per territorio”

MATERA – “Dopo anni di difficoltà, l’ospedale di Policoro sta vivendo una vera e propria rinascita, simbolo di una ricostruzione non solo edilizia, ma anche sociale ed economica”. Così il segretario provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano, esprime soddisfazione per il rilancio del presidio sanitario ionico, grazie agli investimenti della Regione Basilicata e all’impegno dell’assessore alla Sanità Cosimo Latronico.

Secondo Giordano, si tratta di una “svolta senza precedenti”, con oltre 220 milioni investiti nel sistema sanitario lucano e 1.800 assunzioni previste. In particolare, l’ospedale di Policoro è diventato una struttura moderna e sicura anche grazie al lavoro del direttore generale dell’ASM Maurizio Friolo.

Tre i nuovi primari in arrivo: la dottoressa Di Venere in Chirurgia, il dottor Di Leo in Medicina Interna e Urgenza, e il dottor Cavallo in Radiologia. Obiettivo primario è contrastare la mobilità passiva, che ogni anno spinge il 50% dei pazienti lucani a curarsi fuori regione, con un costo di 80 milioni di euro.

Nel 2024 l’ASM ha assunto oltre 200 operatori sanitari, mentre per il 2025 è previsto un piano assunzionale di 250 nuove unità, di cui 100 medici. Sono 180 i milioni investiti con il PNRR e la Legge 67/88, a cui si aggiungono 41 milioni per le grandi apparecchiature diagnostiche (TAC, mammografi, radiografie, angiografi) e 40 milioni per Case e Ospedali di Comunità.

Tra le novità:

Centrali Operative Territoriali a Matera e Policoro

Ospedali di Comunità a Stigliano e Pisticci

Case della Comunità HUB a Irsina, Montescaglioso e Montalbano Jonico

Case della Comunità spoke a Garaguso, Ferrandina e Tursi

Forte l’impegno anche sul fronte digitale, con 43 milioni per lo sviluppo della telemedicina e la creazione di un tavolo regionale per il monitoraggio delle liste d’attesa.

“Grazie alla visione strategica della Regione – conclude Giordano – la Basilicata è una delle poche regioni del Sud non commissariate. La trasformazione di Policoro in un presidio di qualità è la conferma di una sanità finalmente attenta ai territori e alle fasce più fragili. È questo il futuro della sanità lucana: inclusiva, moderna, territoriale”.

