Matera, Ferroni: “Siamo in ritardo, mercato in fase topica. Un occhio anche in C”

(di Roberto Chito) “Siamo consapevoli di essere partiti in ritardo. Però, stiamo cercando di accelerare. Sappiamo anche che il mercato in questa fase topica ci chiede qualche sforzo in più a livello economico”. Sono le parole del direttore sportivo dei biancoazzurri Alessio Ferroni nel corso dello Speciale Calcio Mercato in diretta su Antenna Sud.

Sulle prime operazioni: “Siamo consapevoli che Matera merita di avere una squadra importante e di lottare per traguardi importanti. Ovviamente, bisogna tenere anche barra dritta per la sostenibilità che per me rappresenta un aspetto importante per una squadra di Serie D”.

Sulla squadra: “Purtroppo abbiamo perso un patrimonio importante di giocatori over. Purtroppo è andato via quello che è stato lo zoccolo duro della passata stagione. Dunque, abbiamo dovuto ricominciare dagli over, cercando di andare a trovare giocatori di spessore per colmare questo gap e coprire alcuni ruoli”.

Sul mercato: “Ovviamente, siamo consapevoli che dobbiamo ancora intervenire in alcune posizioni. Dobbiamo sicuramente farlo a breve ma non dobbiamo nemmeno dimenticarci del mercato di Serie C dove qualche scontento ci sarà. Lì dovremo essere bravi a non farci sfuggire l’occasione”.

