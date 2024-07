Us Lecce: ‘Vediamoci allo stadio’, iniziativa per i tifosi non vedenti

Due giovani studenti, Filippo Milanese (17) e Francesco Pio Manca (18), guidati dal pluripremiato docente Daniele Manni dell’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce, hanno lanciato un’innovativa iniziativa per i tifosi non vedenti e ipovedenti.

La loro startup “Sportzine” ha introdotto un servizio di audiodescrizione in diretta per tutte le partite casalinghe del Lecce, permettendo a questi tifosi di “vedere” le partite attraverso descrizioni dettagliate.

Il progetto, denominato “Vediamoci allo Stadio”, è iniziato utilizzando un sistema di radio a circuito chiuso, grazie al quale i tifosi ricevevano le descrizioni tramite un ricevitore e un auricolare.

Questo sistema è stato finanziato dalla BCC Leverano, con il supporto del presidente Lorenzo Zecca. Successivamente, è stata adottata una tecnologia avanzata fornita dall’US Lecce tramite la piattaforma Connect Me Too di CMT Translations, che ha permesso ai tifosi di ascoltare le descrizioni direttamente dal loro smartphone.

All’inizio della stagione, solo tre o quattro tifosi usufruivano del servizio; alla fine del campionato, erano diventati una dozzina. L’US Lecce ha sostenuto con entusiasmo l’iniziativa, grazie anche alla collaborazione dell’ingegnere Massimo Orgiato, garantendo ospitalità agli studenti durante le partite allo stadio comunale “Ettore Giardiniero”.

L’idea è nata da Davide Dongiovanni, un tifoso non vedente del Lecce, che ha proposto l’iniziativa a Filippo e Francesco Pio dopo aver ascoltato una delle loro cronache. Questo ha acceso la scintilla che ha portato alla realizzazione del progetto, supportato anche da tifosi come Giuseppe Quarta, vice presidente della sezione leccese dell’Unione Italiana Ciechi, e Sofia Bianco, una tifosissima che ha espresso il suo entusiasmo per il servizio.

Filippo e Francesco Pio hanno dichiarato: «È stata una bella e importante sfida, ma ci siamo divertiti molto e vedere l’entusiasmo dei tifosi ci ha ripagato pienamente. La nostra passione per il giornalismo sportivo si è trasformata in qualcosa di utile per gli altri e questo ci onora molto.»

Il presidente della BCC Leverano, Lorenzo Zecca, ha affermato: “Siamo orgogliosi di supportare questo progetto che abbatte barriere e permette ai tifosi non vedenti di vivere le emozioni delle partite. Sostenere giovani talenti che mettono il loro talento al servizio della comunità è per noi motivo di grande soddisfazione”.

L’iniziativa “Vediamoci allo stadio” ha rappresentato un importante passo avanti per l’inclusione nel mondo dello sport, dimostrando come l’innovazione e la passione possano migliorare la vita delle persone.

