Matera: Fabbricazione e detenzione botti illegali, denunciato

Un 42enne residente nella provincia di Matera è stato denunciato per i reati di detenzione abusiva di materie esplodenti senza licenza, fabbricazione di prodotti abusivi non riconosciuti, detenzione abusiva di prodotti esplosivi di genere pirotecnico, omessa denuncia di detenzione di materiali esplodenti, esercizio abusivo di una professione.

L’attenzione degli agenti si è focalizzata sul 42enne, titolare di licenza per l’accensione di artifici pirotecnici, già in passato segnalato per violazioni alla normativa legata alle materie esplodenti. Dopo aver notato strani movimenti nei pressi di un garage della provincia di Matera, i poliziotti hanno perquisito l’abitazione e i locali in uso al 42enne, che venivano utilizzati per la produzione e la detenzione degli esplosivi privi di marchio CE e pertanto illegali.