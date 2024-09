Matera-Gravina verso il rinvio? Probabile una data: si aspetta la Lnd

Il match della prossima giornata, tra Matera e Gravina potrebbe non disputarsi domenica 6 ottobre. Il motivo? In quel weekend, nella Città dei Sassi ci saràil G7 con le delegazioni dei ministri delle pari opportunità dei vari Stati.

Secondo quarto riportato dal portale ForzaMatera.it, ad inizio settimana la situazione dovrebbe essere ben più chiara: infatti, la data più probabile per disputare il match sarà quella di lunedì 7 ottobre, considerando che due settimane dopo ci sarà il turno infrasettimanale e ad inizio novembre i biancoazzurri giocheranno il match di Coppa Italia contro la Gelbison.

In ogni caso, si aspetta la decisione della Lnd che dovrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana. Impossibile che la sfida si giochi in notturna, in quanto i riflettori dello stadio XXI Settembre-Franco Salerno non sono omologati e in caso di problemi, il Matera rischierebbe il ko per tre a zero a tavolino.

