Serie D, la presentazione della 4^ giornata di campionato

Due derby pugliesi ed un confronto appulo-lucano contraddistingueranno il quarto turno di campionato in Serie D.

I riflettori della quarta giornata saranno puntati sul big match del Degli Ulivi, con in campo due big: Fidelis Andria e Virtus Francavilla. Un derby, questo, che il Gruppo Editoriale Distante proporrà in diretta su Antenna Sud Extra, canale 92 del digitale terrestre. Di notevole importanza, sarà anche l’altro scontro tutto pugliese di giornata, con in campo Gravina e Brindisi al Vicino. Un altro big match è quello che vedrà scendere in campo in Campania l’altra capolista del girone H, ossia la Palmese, con il Casarano: i rossazzurri saranno dunque ospiti della grande rivelazione dei primi 240 minuti di campionato. Proverà a scalare la graduatoria la Nocerina, che sarà però impegnata in Salento, in casa di un Nardò ancora a caccia della propria prima gioia casalinga stagionale. Al Miramare di Manfredonia, l’ospite di giornata sarà invece il Matera, ossia una delle pochissime squadre a non aver ancora subito gol in campionato. Appena due però i punti conquistati in tre giornate dai lucani, che questa volta contano di tornare nella Città dei Sassi con il bottino pieno. Non sarà facile superare però i sipontini in casa loro, lo sa bene il Fasano che al Miramare ha lasciato i tre punti, prima di cadere anche con il Gravina. Missione riscatto dunque per i biancazzurri della Selva, che in casa dell’Ischia (reduce a sua volta da due ko di fila) vogliono fare la voce grossa. Impegni campani anche per Martina e Ugento: gli itrani saranno impegnati ad Acerra, mentre l’Ugento se la vedrà con il Costa d’Amalfi, ossia l’unica compagine ancora ferma a quota zero. L’unico match che non avrà una pugliese protagonista, è quello che in Basilicata vedrà sfidarsi Francavilla in Sinni ed Angri: in palio la prima vittoria per entrambi.

