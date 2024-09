Eccellenza: Barletta esame Novoli, Bisceglie per invertire la rotta

Altro giro, altra corsa. Tutto pronto per la sesta giornata del campionato di Eccellenza, che rischia di creare un’ulteriore crepa tra la prima della classe e il gruppetto delle inseguitrici. Il Barletta, infatti, in appena cinque gare viaggia con altrettanti punti di vantaggio sulla concorrenza e il vantaggio potrebbe dilatarsi ulteriormente in vista del prossimo turno, con Strambelli e compagni che attendono il Novoli al “Puttilli”. Mister De Candia, intanto, dovrà fare a meno di Andrea Bottalico, ceduto al Brindisi in Serie D, mentre dal mercato i biancorossi hanno pescato Ibrahima Bayo, centrocampista nella prima parte di stagione al Manfredonia, e Giuseppe Pinto, difensore ex Canosa.

Proprio il Canosa spera di invertire il trend negativo al cospetto della Polimnia. Gli uomini di mister De Simone hanno racimolato una sola vittoria e navigano nei bassifondi della classifica, così come il Bisceglie che tra le mura amiche dovrà fare i conti contro un Corato fanalino di coda. Chi, invece, ha ambizioni playoff è lo Spinazzola, che punta sul fattore continuità dopo i tre punti strappati al Gallipoli. I biancoblu, però, affronteranno un Atletico Racale reduce da tre risultati utili consecutivi.

Impegni esterni per Molfetta e Manduria, rispettivamente contro Acquaviva e Brilla Campi. A chiudere il quadro ci penseranno Foggia Incedit-Massafra, Galatina-Arboris Belli, Bitonto-Unione Calcio Bisceglie e Ginosa-Gallipoli.

