Matera-Casarano 1-2: Perez e Saraniti ribaltano il match

Perez e Saraniti rispondono al vantaggio di Citro, regalando al Casarano tre punti davvero importanti. Una vittoria tra le polemiche quella della squadra rossoazzurra per un Matera che protesta per l’espulsione di Sicurella all’8’ della ripresa, quando tutti pensavano ad un calcio di rigore. Termina 2-1 per il Casarano una sfida che ha visto il Matera dire la propria anche con uomo in meno ma che si è dovuto arrendere al cinismo dei rossoazzurri nel finale.

Nel primo tempo, è il Casarano a partire meglio. Al 5’ ci prova Loiodice con un’incursione sulla sinistra: mette al centro un tiro-cross ma per Brahja non ci sono problemi. Passano pochi minuti e i rossoazzurri hanno davvero la chance per l’uno a zero. Palla al centro per Opoola ci prova: murato da Brahja in uscita. Ci riprova Saraniti che viene murato dalla difesa. Per finire è Loiodice a piazzarla: palla che termina in corner.

Scampato il pericolo, il Matera passa in vantaggio. Al 14’ tutto nasce dalla punizione di Sicurella deviata alla difesa avversaria. Recupera Minnocci che pennella un perfetto assist per Citro che in piena area la incorna alle spalle di Fernandes. Cambia il canovaccio del match perché il Matera sfiora subito il raddoppio. Sempre con Citro, quando al 17’ aggira un difensore a ci prova: palla di pochissimo a lato.

Più nitida l’occasione di Pirola. Al 21’ il difensore per poco non trova la gloria in piana area: palla di poco alta. La risposta del Casarano è tutta è un’incursione di Opoola poco prima della mezzora: bravo Brahja in uscita a chiuderlo.

Nel finale, il Matera cerca anche il raddoppio. Ci prova prima bello con un’incursione, poi Sicurella da fuori ma senza esito. Nel secondo tempo, i biancoazzurri restano subito in dieci. Tutto nasce da un pallone per Sicurella al 9’ con il centrocampista che viene falciato da un difensore. Tedesco di Battipaglia non la pensa così: secondo giallo per simulazione al centrocampista biancoazzurro e Matera con un uomo in meno. In verità, la squadra di Ciullo non accusa il colpo e al 15’ sfiora il raddoppio. Apertura per Casiello che si invola in area, mette al centro per Infantino che trova l’incornata: miracolo di Fernandes in corner. La risposta del Casarano arriva su calcio piazzato. Al 18’ ci pensa Loiodice con una bella punizione a giro: no della traversa. Rossoazzurri che cercano il tutto per tutto per approfittare della superiorità numerica: a Saraniti e Loiodice si aggiungono anche Malcore e Perez dalla panchina.

La prima vera occasione, per gli ospiti, arriva a dieci minuti dalla fine. Bel cross dalla sinistra per l’incornata di Saraniti sulla quale risponde un super Brahja con un vero colpo di reni. Al secondo affondo, il Casarano trova il pareggio. Discesa di Valentino che pesca in area Perez che tutto solo in area stampa in rete. I rossoazzurri ci credono e poco dopo sfiorano il vantaggio. È Malcore in piena area a calciare di pochissimo a lato. Il due a uno, però, arriva al terzo di recupero. Altro pallone al centro, questa volta per Saraniti che incorna in rete per la realizzazione della vittoria.

IL TABELLINO

Matera-Casarano 1-2

Reti: al 14’ pt Citro (M), al 40’ st Perez (C), al 43’ st Saraniti (C).

Matera (3-5-2): Brahja, Pirola, Cipolletta, Russo, Bello, Sicurella, Berardocco, Minnocci (dal 37’ st Sirimarco), Casiello, Citro (dal 24’ st Incerti), Infantino (dal 24’ st Burzio). A disposizione: Carotenuto, Spinelli, Cirio, Ledesma, Carbone, Muscas. Allenatore: Ciullo.

Casarano (4-2-3-1): Fernandes, Pinto (dal 17’ st Malcore), Rizzo, Morales, Martinenko, Logoluso (dal 29’ st D’Alena), Teijo (dal 30’ st Ganfornina), Opoola (dal 8’ st Valentino), Cerutti (dal 8’ st Perez), Loiodice, Saraniti. A disposizione: Alloj, Legittimo, Milicevic, Versienti. Allenatore: Lentini (squalificato Laterza)

Arbitro: Tedesco di Battipaglia

Assistenti: Di Minico di Ariano Irpino e Pone di Nola

Note: Giornata nuvolosa sulla Città dei Sassi. Terreno di gioco molto pesante per via delle precipitazioni piovose. Espulsi: al 9’ st Sicurella (M) per doppia ammonizione e al 54’ st Cipolletta (M) per proteste. Ammoniti: Sicurella e Pirola (M). Angoli: 6-1 per il Casarano. Recupero: 1’ pt e 8’ st. Spettatori: 2000 cica con un centinaio provenienti da Casarano.

