US Lecce, Gotti: “Io non scappo. Mi scuso con la piazza”

Lecce – Il tecnico giallorosso Lucva Gotti si è presentato in sala stampa a circa due ore dalla fine della gara contro la Fiorentina dopo un lungo colloquio con la società: “Scusate il colpevole ritardo. Abbiamo discusso prima nello spogliatoio assieme alla squadra, anche se a caldo è sempre un rischio. Poi invece abbiamo parlato con la dirigenza e lo staff tecnico senza prendere in considerazione alcuna ipotesi di abbandonare la nave.”. “In settimana abbiamo lavorato davvero bene, cercando di prendere in mano tutti gli aspetti negativi dell’ultimo periodo per cercare di cancellarli. Nei primissimi minuti della gara è sembrato che effettivamente la squadra stesse rispondendo bene, poi al primo episodio negativo la squadra si è nuovamente disintegrata. Abbiamo preso gol che questi giocatori in particolare non possono prendere assolutamente.”.

“Il mio compito è quello di cercare le soluzione più adatte per cercare di risolvere una situazione oggettivamente difficile. Sicuramente sapevamo ad inizio campionato che ottenere la terza salvezza consecutiva sarebbe stato un miracolo. E’ una squadra diversa rispetto all’anno scorso. Devo portare soluzioni, cerco di entrare nella mente dei giocatori per aiutarli. Dobbiamo ancora trovare la quadra e dobbiamo lavorare per riuscirci quanto prima”. “Non mi pongo il problema dell’alibi ma della realtà. Ad inizio anno diciamo che cerchiamo di accettare questa sfida che viene definita che viene definita come il miracolo della terza salvezza consecutiva. Perché si tira fuori la parola miracolo? Perché bisogna fare i conti con la realtà. Ok in sala stampa parlare di alibi, però la realtà dice che per il Lecce salvarsi con questi problemi strutturali. Lo so quando accetto in estate ed ecco perché non ho nessuna intenzione di mollare e voglio continuare a provarci”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author