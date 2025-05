Ugento, ridotta la squalifica di Medina: da due anni a 9 giornate

La Corte Sportiva d’Appello si è espressa in merito al reclamo presentato dall’Avvocato Domenico Zinnari per conto dell’Ugento Calcio, relativo alla squalifica del calciatore Miguel Medina. L’udienza si è tenuta in videoconferenza nella giornata odierna, con la partecipazione sia del legale difensore che dello stesso giocatore.

Il provvedimento originario, emesso dal giudice sportivo, era stato particolarmente severo: squalifica fino al 30 giugno 2027 per l’attaccante paraguaiano, a seguito di un grave episodio avvenuto durante la gara contro il Matera.

Nel referto ufficiale si legge: “Espulso per aver partecipato a una rissa nella quale ha colpito un avversario con un pugno. Dopo l’espulsione, ha rifilato una testata al mento di un altro giocatore e ha colpito violentemente l’avambraccio di un assistente arbitrale.”

Alla luce della condotta tenuta in campo, il giudice aveva optato per una squalifica esemplare, che avrebbe di fatto escluso Medina dalla stagione in corso e da buona parte delle successive due.

Tuttavia, a seguito del ricorso, la Corte d’Appello ha accolto parzialmente il reclamo e deciso di ridurre la sanzione disciplinare a 9 giornate di campionato.

La società ha espresso soddisfazione per l’esito del procedimento e ha ringraziato l’Avv. Zinnari per l’efficace attività svolta in difesa del proprio tesserato.

