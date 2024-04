Maserati a tutta velocità finisce nel prato del castello di Mesagne

Maserati fuori strada va a sbattere contro un paletto e finisce la corsa nel prato che si trova di fronte al castello Svevo di Mesagne. L’incidente è avvenuto verso le 4.00 lungo la strada che costeggia il maniero. Fortunatamente non ci sono feriti. Alla guida dell’auto un uomo del posto che, da una prima ricostruzione dei fatti, pare viaggiasse ad alta velocia e in stato di ebbrezza. Sul posto, per i rilievi di rito, gli agenti del Commissariato di Mesagne. L’uomo, che non ha riportato ferite, è uscito autonomamente dall’abitacolo dell’auto che aveva noleggiato.

