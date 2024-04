Ostuni, agriturismo evade 200mila euro

Avrebbe omesso di dichiarare al fisco ricavi per circa 200mila euro, il titolare di una struttura ricettiva del nord Brindisino. Lo hanno accertato i finanzieri della compagnia di Ostuni nell’ambito di alcuni controlli per il contrasto all’evasione fiscale.

Dalle verifiche sono emerse alcune irregolarità da parte dell’azienda che avrebbe operato prima come b&b di tipo familiare e poi come agriturismo. Attività svolte, secondo l’accusa, omettendo più volte di denunciare al fisco i ricavi.

Gli inquirenti ritengono che nel 2018 e nel 2019 l’azienda abbia svolto l’attività di bed&breakfast fruendo indebitamente delle agevolazioni fiscali, in quanto non avrebbe avuto i requisiti previsti dalle norme regionali. Inoltre dal 2020 al 2023, la struttura ricettiva avrebbe esercitato l’attività di agriturismo fruendo indebitamente di altre agevolazioni fiscali.

In particolare, è emersa l’assenza dell’utilizzo di alimenti di produzione propria come prevede la disciplina per questa tipologie di aziende.

