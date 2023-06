MAP Festival: Neri Marcoré e le stelle dal pop al rock

Proseguono le suggestioni del MAP Festival, Musica Architettura e Parallelismi, con location ed eventi straordinari. Venerdi 9 giugno alle 21.00 all’Oasi dei Battendieri (Circummarpiccolo), concerto “Duo di Tutto – Canzoni belle e buone”, con Neri Marcorè accompagnato da Domenico Mariorenzi.

“Duo di tutto” è un concerto acustico spazia nel mondo dei cantautori italiani e stranieri, dal folk al pop. Solo per citarne alcuni: Elvis Costello, Eagles, Simon and Garfunkel, Elvis Presley, e poi Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Ivan Graziani. Pezzi noti e meno noti che ci raccontano la formazione musicale di Neri Marcorè, legata ad esperienze di vita personali o semplicemente al piacere di coinvolgere il pubblico nella condivisione di un patrimonio musicale comune. A proposito del pubblico, gli spettatori avranno la possibilità, con un ticket, di degustare un ottimo aperitivo in una splendida location. Neri Marcorè: voce e chitarra; Domenico Mariorenzi: chitarra acustica, bouzouki e pianoforte. Ingresso e aperitivo 35euro+prevendita (TicketSms).

