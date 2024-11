Manovra, Maurizio Landini invoca la “rivolta sociale”

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha lanciato un appello alla “rivolta sociale” contro la legge di bilancio, sottolineando la necessità di riportare al centro della politica salari, sanità, istruzione e stabilità di vita. Landini ha ricordato lo sciopero indetto dalla Cgil e dalla Uil.

Nel frattempo, è stato firmato il nuovo contratto per i dipendenti pubblici, nonostante l’opposizione dei sindacati Cgil e Uil: il rinnovo prevede un aumento medio di 165 euro mensili per 13 mensilità, oltre a nuove disposizioni per lo smart working, buoni pasto e la possibilità di una settimana lavorativa su quattro giorni.

