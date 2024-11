È ufficiale, Donald Trump è il 47° presidente USA

L’elezione di Donald Trump “darà stabilità agli Usa, un nostro grande partner. Siamo al lavoro già da ora per rinforzare il legame solidissimo con gli Usa. Le relazioni transatlantiche sono la priorità del governo insieme ai rapporti con l’Ue. Lavoreremo con l’amministrazione Trump, credo che si potrà discutere di molte questioni, la Nato è una priorità – ha detto Antonio Tajani a Sky TG24 -. Io non vedo problemi per l’elezione di Trump, anzi credo che lui abbia una naturale simpatia per l’Italia” e “come abbiamo lavorato bene” con le precedenti amministrazioni “sono convinto che lavoreremo bene con la nuova amministrazione” del tycoon, ha detto il vicepremier.

Cina auspica la “coesistenza pacifica” con gli Usa