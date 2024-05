Mangiare verdure riduce il rischio di cancro da carne rossa

Consumare un contorno di verdure può ridurre del 25% il rischio di cancro associato a un eccessivo consumo di carne rossa. Questo è il risultato di una ricerca dell’Irccs Saverio de Bellis di Castellana Grotte (Bari). Lo studio, guidato dalla dottoressa Rossella Donghia, ha coinvolto oltre 1600 soggetti.

“Con le informazioni disponibili – ha dichiarato Gianluigi Giannelli. direttore scientifico dell’istituto -, è stato possibile concludere che il consumo di carne rossa oltre i limiti raccomandati raddoppia il rischio di morte da tumore. Questi dati confermano le raccomandazioni della dieta mediterranea, che limita l’uso di proteine da carne rossa a favore di quelle da carni bianche, pesce o legumi”.

La novità dello studio è l’evidenza che accompagnare la carne rossa con un contorno di verdure riduce il rischio di morte per cancro. “Basta una piccola porzione, 30 grammi al giorno, di vegetali a foglia larga per ottenere questo straordinario risultato, anche in chi consuma troppa carne rossa”, ha aggiunto Giannelli.

Questo effetto protettivo è attribuibile agli antiossidanti e alle fibre delle verdure, che agiscono sul microbiota intestinale, contrastando i potenziali danni causati dall’eccesso di carne rossa.

