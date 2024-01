Manduria, sparatoria bar: ‘Forze dell’ordine a corto di personale’

«Comprendiamo benissimo le preoccupazioni di Dario Daggiano, presidente della delegazione Confcommercio Manduria, il quale chiede l’intensificazione delle attività di monitoraggio e controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine. Per fare ciò, occorre potenziare il personale che ad oggi è ancora purtroppo carente». Ad affermarlo è Vincenzo Giandomenico, Segretario generale provinciale di Taranto del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC).

«Ci occupiamo da sempre di criminalità e come organizzazione sindacale abbiamo sempre mostrato il pugno duro difronte a tali avvenimenti chiedendo maggiore incremento di capitale umano ma anche e soprattutto di idonee dotazioni ed equipaggiamenti – prosegue Giandomenico – Per questo motivo ci associamo alla richiesta del presidente Daggiano e chiediamo anche noi con forza che sia istituito questo tavolo tecnico volto non solo ad intensificare il controllo del territorio, ma anche e soprattutto a renderlo possibile rifocillando le piante organiche carenti sia nei Carabinieri che nella Polizia di Stato ed equipaggiando in modo idoneo i lavoratori in uniforme affinché questi operino in sicurezza, perché non bisogna dimenticare che la sicurezza dei cittadini – conclude – passa dalla sicurezza di chi è deputato a difenderli».

