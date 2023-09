Manduria, crolla il ponte della marina

Manduria – È marcio e sta cadendo a pezzi, il piccolo ponte che passa sopra al canale di collegamento tra il bacino e il mare di Torre Colimena, marina di Manduria. Anche le lamiere che dovrebbero delimitare la strada sono state scaraventate a terra alla prima folata di vento rendendo quello scorcio di angolo pericolosissimo per i passanti.

Anche i frammenti di cemento delle balaustre laterali stanno precipitando nel canale rendendo impossibile il transito sul canale ai pescatori locali. Non è la prima volta che il muretto del canale crolla: lo scorso marzo era già successo e in quell’occasione una ruspa aveva tirato fuori i detriti franati , ma quel singolo intervento indetto dal comune di Manduria non ha risolto la situazione perché il ponte continua a sgretolarsi. Il disagio si è riversato anche per questa pescheria-supermercato sospesa da mesi dopo la chiusura del tratto di strada.

