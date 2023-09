Manduria, strisce blu al Giannuzzi ed è subito polemica

Manduria – Non ci stanno i dipendenti dell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria a pagare ogni giorno la sosta nelle aree a pagamento adiacenti al nosocomio. Il nuovo piano urbanistico della città inizierà tra qualche settimana ma non mancano già le polemiche. In particolare per le strisce blu adiacenti all’ospedale manduriano tracciate in piazza Giannuzzi e via Mandonion.

I dipendenti ospedalieri al momento non sarebbero interessati a nessuna agevolazione tariffaria per questo, in risposta, la direzione dell’Asl ha deciso di concedere al personale la sosta gratuita dell’area interna al presidio. Spazio Che non basterà per tutti. «Introdurre la sosta a pagamento sul luogo del lavoro è uno schiaffo al personale della ASL di Taranto e per tutti quei lavoratori che ogni giorno sono al servizio del cittadino», ha spiegato sui social Emiliano Messina, Segretario Generale FIALS Taranto.

Intanto Il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro e il comandate di polizia locale sono aperti al dibattito, fanno sapere, sottolineando quanto i manduriani debbano invece cambiare le loro abitudini. E, in effetti, in piazza Giannuzzi da tempo sostavano indisturbate decine di autovetture abbandonate e prive di copertura assicurativa ora sequestrate e sostituite dalle strisce blu.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp