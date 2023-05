Un forte temporale si è abbattuto in tarda mattinata su Copertino creando in poco meno di mezz’ora allagamenti, disagi e preoccupazione tra la popolazione. Un fulmine è caduto sul palazzo del Comune facendo saltare i server che alimentano le apparecchiature collegate ai servizi dell’ente, mentre nell’asilo comunale è saltata la corrente elettrica sempre per un fulmine caduto a pochi metri.

Molti gli automobilisti rimasti intrappolati sulla provinciale che conduce a Galatina. E disagi si sono registrati anche sulla statale che collega Lecce a Gallipoli con grandinate a macchia di leopardo. Non si registrano feriti. La situazione sta tornando alla normalità.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp