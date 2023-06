Maltempo a Trani, difficoltà per le auto nel sottovia Pozzopiano

TRANI – Non si placa il maltempo nella BAT, con precipitazioni costanti che potrebbero prolungarsi fino alla fine della settimana. Ore di difficoltà per la circolazione stradale, soprattutto a Trani, con l’ormai consueto problema che riguarda il sottovia Pozzopiano.

Il tratto stradale nella zona sud della città si è nuovamente allagato dopo le piogge di mercoledì sera, limitando il traffico cittadino in uno dei suoi punti nevralgici anche nei pressi della strada statale 16bis. La portata e la costanza delle precipitazioni ha indotto la Polizia Locale ad intervenire per larghi tratti della giornata, transennando il sottovia e indicando percorsi alternativi in attesa di ripristinare un transito in piena sicurezza.

Giovedì mattina, invece, un’auto è rimasta bloccata nel tentativo di attraversare il sottovia dopo le piogge notturne. Numerosi disagi anche nelle ore successive, con il traffico che ne ha risentito sia in uscita da Trani sia per l’accesso in città. L’amministrazione comunale, nel frattempo, sta studiando un piano d’intervento a breve termine per sopperire alle difficoltà causate dal maltempo.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp