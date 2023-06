Duplice tentato omicidio nel barese, 29enne arrestato a Madrid

Un 29enne di origini napoletane, ma residente a Corato (Bari), è stato arrestato a Madrid, in Spagna, con l’accusa di essere l’autore di un duplice tentato omicidio compiuto a Ruvo di Puglia (Bari) il 10 marzo scorso. Nei suoi confronti, la Procura della Repubblica di Bari aveva emesso un mandato di arresto europeo su richiesta del tribunale di Trani.

Secondo l’accusa, dopo un diverbio con due persone, il 29enne avrebbe estratto una pistola e ferito gravemente un 60enne, ricoverato e operato d’urgenza per le ferite riportate. Nonostante fosse stato immediatamente individuato dai Carabinieri di Molfetta, il 29enne riuscì a far perdere le proprie tracce prima dell’arresto rifugiandosi in Spagna, dove è stato rintracciato.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp