Brindisi: Bomba d’acqua, disagi e allagamenti

Una bomba d’acqua si è abbattuta a Brindisi nella mattinata di giovedì 15 giugno. Disagi e allagamenti in diversi punti della città: le zone più colpite e chiuse al traffico sono strada dei Pittachi, via Tor Pisana, sottopasso Canale Patri, via Amerigo Vespucci. Diversi gli interventi della polizia locale e dei vigili del fuoco anche in soccorso di alcuni automobilisti rimasti in panne a causa del violento nubifragio. La Protezione civile aveva diramato l’allerta meteo arancione su tutta la Puglia per rischio idrogeologico e idrogeologico per l’intera giornata di giovedì 15 giugno.

