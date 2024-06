Magalini si separa ufficialmente dal Catanzaro, sarà il nuovo ds del Bari

Adesso è anche ufficiale, Giuseppe Magalini non è più il direttore sportivo del Catanzaro. Il club calabrese ha comunicato da pochi minuti la risoluzione consensuale con il dirigente veneto, via libera dunque per il suo approdo al Bari, si attende soltanto l’annuncio ufficiale.

Magalini sarà, dunque, il nuovo direttore sportivo biancorosso, in attesa che il club annunci anche l’arrivo di Moreno Longo, scelto proprio dall’ex ds del Catanzaro come prossimo allenatore del Bari.

